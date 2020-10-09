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    АКЦИЯ! Специальная цена на препарат Феминин-гран - всего 85 рублей!

    АКЦИЯ! Специальная цена на препарат Феминин-гран - всего 85 рублей!

    09.10.2020

     

    Депутаты рекомендовали Минздраву включать гомеопатические средства в комплексную терапию covid-19

    Депутаты рекомендовали Минздраву включать гомеопатические средства в комплексную терапию covid-19

    02.10.2020

     

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    "Гомеофарм-онлайн" - современный сервис заказа лекарств от старейшей гомеопатической аптеки Санкт-Петербурга.

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