"Гомеофарм-онлайн" - современный сервис заказа лекарств от старейшей гомеопатической аптеки Санкт-Петербурга.

02.10.2020
ФАРМАЦЕВТА
Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., дом 2, метро Спортивная
ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ от А до Я:
• Известные во всем мире производители гомеопатических лекарственных средств
• Крупнейшие российские производители;
• Изготовление гомеопатических лекарственных средств по прописям из более чем 450 компонентов растительного, минерального, животного происхождения и нозодов;
• Весь представленный ассортимент в наличии;
• Даже если вы не нашли необходимый гомеопатический препарат, мы сможем его заказать специально для Вас (если он зарегистрирован на территории РФ);
Мы - это гомеопатия Санкт-Петербурга и нам известно о гомеопатии все!
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